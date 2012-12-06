〔中国债市〕现券收益率恢复窄幅波动,消息淡静机构重归审慎观望

路透上海12月6日电---中国银行间债市周四现券走势恢复平稳,收益率仅窄幅波动.昨日股市上涨等引发的市场波澜逐步消退,淡静消息面下,机构再陷谨慎观望之中.

上海一银行交易员称,今日现券"没有亮点,收益率小幅波动."另外,交易员们依旧维持对年内债市中性偏弱的市场预期.

北京一银行交易员指出,短期内央行有望继续通过公开市场调节流动性,资金面大起大落的可能性不大;而经济方面,企稳后的前景尚不明朗,加之年底将近,机构交投意愿不足,现券走势或持续偏弱.

剩余期限约4.2年的固息国债120003券最新报价tCN120003=CFXM为3.2050%/3.2001%,上日末笔为3.2100%/3.2001%;上日收益率涨势较为明显的2.78年期国开行金融债120239券,今日收益率稍有回落.最新成交tCN120239=CFXS在3.9563%,上日末笔为3.97%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.2461 2.8860

上日 2.2576 2.7993

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9530/2.8870

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9210/2.8610

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3580/3.2900(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>