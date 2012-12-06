〔中国债市〕现券收益率恢复窄幅波动,消息淡静机构重归审慎观望

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海12月6日电---中国银行间债市周四现券走势恢复平稳,收益率仅窄幅波动.昨日股市上涨等引发的市场波澜逐步消退,淡静消息面下,机构再陷谨慎观望之中.
上海一银行交易员称,今日现券"没有亮点,收益率小幅波动."另外,交易员们依旧维持对年内债市中性偏弱的市场预期.
北京一银行交易员指出,短期内央行有望继续通过公开市场调节流动性,资金面大起大落的可能性不大;而经济方面,企稳后的前景尚不明朗,加之年底将近,机构交投意愿不足,现券走势或持续偏弱.
剩余期限约4.2年的固息国债120003券最新报价tCN120003=CFXM为3.2050%/3.2001%,上日末笔为3.2100%/3.2001%;上日收益率涨势较为明显的2.78年期国开行金融债120239券,今日收益率稍有回落.最新成交tCN120239=CFXS在3.9563%,上日末笔为3.97%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.2461 2.8860
上日 2.2576 2.7993
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9530/2.8870
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9210/2.8610
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3580/3.2900(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。