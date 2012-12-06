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货币新闻 | 2012年 12月 6日 星期四 17:08 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--12月6日

路透伦敦12月6日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 253,575 +4,550

锡 11,195 -1,100

铅 359,525 -2,000

锌 1,235,975 +5,475

铝 5,181,775 -8,175

镍 138,654 +300

铝合金 87,740 持平

NASAAC 146,620 -20

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 王丽鑫;审校 艾茂林

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布

--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------

铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>

铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>

锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>

镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>

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