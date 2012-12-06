〔中国汇市〕中间价下跌带动人民币收跌,但仍无例外盘踞在波幅上限(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(更新收盘报价和评论)
* 人民币跟随中间价收跌
* 无例外延续涨停僵局
* 一边倒结汇预期未改
* 成交清淡
路透北京12月6日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周四跟随中间价跌势而小幅收低,但仍未摆脱涨停僵局,盘中多数时间盘踞在1%的日波幅区间上限位置,一边倒人民币升值预期不变.
市场人士称,人民币即期和1D(T+3)市场成交均显得较为清淡,结汇压力犹存.受美国QE3及中国央行中间价基本维稳等因素影响,从10月底起人民币兑美元即期盘中几乎陷于涨停僵局,流动性几近枯竭.
"今天没啥特别的,流动性还是很差,(美元头寸)结不出去.最近就算有干预也是弱弱的,输入一点流动性而已,不见大起色."上海一股份制银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2282 6.2282 6.2402 6.2911 6.2871 6.2253
交易员称,现在各家银行都比较关注客盘的结汇量,"如果能平衡就最好了."
市场仍笼罩在一边倒人民币升值预期下,不过上述股份制银行交易员并称,相对于四大行而言,股份制银行的客户相对比较稳定,结汇的压力可能没那么大.
在即期市场人民币流动性干涸的情况下,部分银行正通过没有波幅限制的远期交易1DCNYSNOR=CFXS品种来获取流动性,这令其成交价格大幅偏离通过利率平价推算的掉期点数.[ID:nSB2121217]
中国央行在近期人民币陷于涨停僵局期间坚持"无为而治"的态度,任由交易员摸着石头过河,探索人民币汇率市场化的可能性.[ID:nSB2127695]
欧元周四在亚洲盘下滑,上日兑美元创七周高点,兑日圆曾创七个半月高位.投资人静候欧洲央行(ECB)的政策会议.[FRX/CN]
以下为北京时间16:51,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3131/91 6.3115
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2091/30 6.2093
境内美元人民币一年期掉期CNY1Y=CFXS升水报1,451点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3733元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。