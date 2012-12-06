〔欧元区金融〕欧盟执委雷恩称欧元区已迈过转折点,政策重点改变--报载

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透柏林12月6日电---德国金融时报(Financial Times Deutschland)周四援引欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)的话报导称,欧元区已经走过了一个转折点,其政策重点正在从危机管理向结构性转变和改善竞争力转移.
"危机的上一次顶点发生在6月,也就是希腊大选前后.现在趋势已经发生了逆转."雷恩对德国金融时报表示.
雷恩提及了欧元区各国政府推出的撙节措施,正是这些措施帮助减轻了欧元区的预算赤字.雷恩还表示,各国政府和欧洲央行(ECB)在夏季期间稳定了局势.
德国金融时报称,雷恩预计欧元区今年整体赤字相当于国内生产总值(GDP)的3.0%,明年这一比例将在2.5%.
雷恩表示,如果某一国家在结构性改革后恢复了信誉,他也许会接受减赤略微晚一些.
法国称准备在2013年让赤字与GDP之比达到3.0%的目标,雷恩对此表示赞赏.(完)
--编译 洪曦;审校 王丽鑫
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。