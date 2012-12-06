〔中国债市〕利率互换续小跌,获利盘带出技术性下探走势

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京12月6日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周四续小跌.市场人士表示,由于近期IRS涨幅偏大,获利盘带动技术性下探.
"资金面挺宽松,之前(IRS)上比较多,现在应该是profit-taking(获利盘)引导下行,"上海一外资行交易员称.
他并预计,短期内IRS曲线陡峭化或仍是市场共识,但近日的波幅或比较窄.
上海另一银行交易员则有不同观点,其预测,当前这波IRS的技术性下探仍有空间,五年期或仍有10个基点(bp)左右的下行空间.
路透数据显示,11月,七天回购基准IRS五年期CNYQM7R5Y=TPSC利率上行约25个基点,本月开始下探.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 3.4200/ 3.5400 3.3060/ 3.4020 3.4120/ 3.5100 3.5300/ 3.6300 3.5100/ 3.8525
周三 3.4450/ 3.5475 3.3080/ 3.4020 3.4120/ 3.5080 3.5300/ 3.6300 3.5225/ 3.8275
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变动 -0.0250/-0.0075 -0.0020/ 0.0000 0.0000/+0.0020 0.0000/ 0.0000 -0.0125/+0.0250
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年11月人民币IRS成交的名义本金总额为4,442.04亿元,较10月的2,534.87亿元增逾七成.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。