〔中国债市〕利率互换续小跌,获利盘带出技术性下探走势

路透北京12月6日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周四续小跌.市场人士表示,由于近期IRS涨幅偏大,获利盘带动技术性下探.

"资金面挺宽松,之前(IRS)上比较多,现在应该是profit-taking(获利盘)引导下行,"上海一外资行交易员称.

他并预计,短期内IRS曲线陡峭化或仍是市场共识,但近日的波幅或比较窄.

上海另一银行交易员则有不同观点,其预测,当前这波IRS的技术性下探仍有空间,五年期或仍有10个基点(bp)左右的下行空间.

路透数据显示,11月,七天回购基准IRS五年期CNYQM7R5Y=TPSC利率上行约25个基点,本月开始下探.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.4200/ 3.5400 3.3060/ 3.4020 3.4120/ 3.5100 3.5300/ 3.6300 3.5100/ 3.8525

周三 3.4450/ 3.5475 3.3080/ 3.4020 3.4120/ 3.5080 3.5300/ 3.6300 3.5225/ 3.8275

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变动 -0.0250/-0.0075 -0.0020/ 0.0000 0.0000/+0.0020 0.0000/ 0.0000 -0.0125/+0.0250

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年11月人民币IRS成交的名义本金总额为4,442.04亿元,较10月的2,534.87亿元增逾七成.(完)