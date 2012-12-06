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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 17:31 BJT

《汇市简讯》执行价在1.6100的英镑/美元期权到期,并购消息提振英镑

0907GMT

* 1.6100处的期权将到期,对英镑/美元汇率造成影响.

* 印度时报称,Tatas将优化对于Orient的收购条件,此并购消息利好英镑.

* 关于英国会否丧失AAA的主权评级,以及这是否有重大影响,相关讨论正在进行中.(完)

--编译 高琦; 审校 隋芬

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