〔欧洲汇市〕英镑持稳但前景不妙,惠誉在英国预算报告后发评级预警

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦12月6日电---英镑兑欧元周四持稳,但走势看似脆弱,此前暗淡的秋季预算报告令评级机构惠誉发出警告,称英国可能失去AAA评级.
分析师表示,日内稍晚的英国央行和欧洲央行(ECB)利率决定出台前,英镑兑欧元走势可能淡静.
欧元兑英镑EURGBP=D4日内接近持平,报0.8114英镑,周三时曾升至一个月高点0.8147英镑.
分析师称英镑料进一步承压,之前惠誉称英国最新预测减赤将不达标,削弱了该国诚信.[ID:nSB8582765].
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。