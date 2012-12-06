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市场报道 | 2012年 12月 6日 星期四 17:38 BJT

〔欧洲汇市〕英镑持稳但前景不妙,惠誉在英国预算报告后发评级预警

路透伦敦12月6日电---英镑兑欧元周四持稳,但走势看似脆弱,此前暗淡的秋季预算报告令评级机构惠誉发出警告,称英国可能失去AAA评级.

分析师表示,日内稍晚的英国央行和欧洲央行(ECB)利率决定出台前,英镑兑欧元走势可能淡静.

欧元兑英镑EURGBP=D4日内接近持平,报0.8114英镑,周三时曾升至一个月高点0.8147英镑.

分析师称英镑料进一步承压,之前惠誉称英国最新预测减赤将不达标,削弱了该国诚信.[ID:nSB8582765].

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