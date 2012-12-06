〔中港股市〕中国股市脱离三周高点,拖累恒指以微跌作收

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 恒指跌0.1%,恒生国企指数涨0.3%,沪深300指数跌0.2%
* 茅台今年近持平,污染忧虑挥之不去
* 友邦保险收低,因美国国际集团所持该公司股份的禁售期即将结束
* 中国城市化政策在股市反响强劲
路透香港12月6日电---中国股市沪综指周四下滑,脱离三周高点,也拖累香港股市脱离一年多高位,酿酒商类股持续受含有毒物忧虑的打压.
不过投资者持续买进中资金融类股和与城市化相关的板块.
恒生指数.HSI收跌0.1%,开盘触及去年8月以来日高,国企指数.HSCE涨0.3%.
内地股市沪深300指数.CSI300跌0.2%;沪综指.SSEC跌0.1%,周三创下11月14日以来最高水准.
港股和上海股市成交量均较周三降逾30%,但仍高于各自过去30日平均水平.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。