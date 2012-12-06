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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 18:05 BJT

〔中港股市〕中国股市脱离三周高点,拖累恒指以微跌作收

* 恒指跌0.1%,恒生国企指数涨0.3%,沪深300指数跌0.2%

* 茅台今年近持平,污染忧虑挥之不去

* 友邦保险收低,因美国国际集团所持该公司股份的禁售期即将结束

* 中国城市化政策在股市反响强劲

路透香港12月6日电---中国股市沪综指周四下滑,脱离三周高点,也拖累香港股市脱离一年多高位,酿酒商类股持续受含有毒物忧虑的打压.

不过投资者持续买进中资金融类股和与城市化相关的板块.

恒生指数.HSI收跌0.1%,开盘触及去年8月以来日高,国企指数.HSCE涨0.3%.

内地股市沪深300指数.CSI300跌0.2%;沪综指.SSEC跌0.1%,周三创下11月14日以来最高水准.

港股和上海股市成交量均较周三降逾30%,但仍高于各自过去30日平均水平.

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