〔路透基点〕台湾闳晖实业20亿台币贷款案获超额认购--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港12月6日电---汤森路透旗下基点引述市场消息人士称,台湾闳晖实业股份有限公司的20亿台币贷款案获超额认购.认购规模达到37亿台币,共有九家银行参贷,其中包括担任牵头行兼簿记行的台湾土地银行.
永丰银行和中国信托商业银行以簿记行身份加入.
农业金库任经理行.
彰化银行、第一银行、兆丰国际商业银行、台北富邦银行和合作金库以参贷行身份加入.
尚不确定贷款规模是否将会增加.
一如稍早报导,这笔循环贷款的利率为较90天期或180天期次级市场商业票据利率加码70个基点,税前保底利率为1.5%.
银行受邀按三个档次参贷:
承贷6亿台币或以上,综合收益为73个基点,先付费用为15个基点,担任簿记行.承贷4-5.99亿台币,综合收益为72个基点,先付费用为10个基点,担任共同主办行.承贷2-3.99亿台币,综合收益为71.2个基点,先付费用为6个基点,担任经理行.
若动用额度不到60%,则有15个基点的承诺费.该贷款从第42个月开始,按四期半年不等额减少:20%(1-3期)、40%(第4期).
财务约定条款包括:流动比率最低1倍、净债务比率最高1倍、利息覆盖率最低四倍.
所筹资金将用作再融资及运营资本.
借款人上次是在2009年1月筹募30亿台币的五年期贷款,综合收益约为79个基点,利率为较次级市场商业本票利率加码72个基点.(完)
--编译 洪曦; 审校 高琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。