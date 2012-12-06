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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 18:36 BJT

〔手机产业〕苹果第三季在中国智能手机市场排名下滑至第六--IDC

路透香港12月6日电---国际数据公司(IDC)周四称,苹果(AAPL.O)第三季在中国智能手机市场的排名降至第六位,面临来自中国本土品牌的更激烈竞争.中国今年料成为全球最大的智能手机市场.

IDC称,以出货量所占的市场份额来计,苹果第三季在中国的排名比前一季下降了两名.第三季苹果在中国市场占有率不到10%.

苹果股价周二重挫超过6%,创下四年来最大单日跌幅,因为投资者担心移动设备市场日趋激励的竞争.(完)

--编译 隋芬;审校 王丽鑫

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