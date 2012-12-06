〔手机产业〕苹果第三季在中国智能手机市场排名下滑至第六--IDC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港12月6日电---国际数据公司(IDC)周四称,苹果(AAPL.O)第三季在中国智能手机市场的排名降至第六位,面临来自中国本土品牌的更激烈竞争.中国今年料成为全球最大的智能手机市场.
IDC称,以出货量所占的市场份额来计,苹果第三季在中国的排名比前一季下降了两名.第三季苹果在中国市场占有率不到10%.
苹果股价周二重挫超过6%,创下四年来最大单日跌幅,因为投资者担心移动设备市场日趋激励的竞争.(完)
--编译 隋芬;审校 王丽鑫
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。