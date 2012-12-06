〔马来西亚期市〕棕榈油期货微升,受豆油供应趋紧提振

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透吉隆坡12月6日电---马来西亚棕榈油期货周四微升0.4%,交易商押注需求上涨,因阿根廷天气欠佳导致豆油供应趋紧.
阿根廷的潮湿天气已延误种植,威胁产量并促使越来越多的买家转向马来西亚.马来西亚11月库存可能已增至258万吨的纪录高位.
对棕榈油的需求变强,或将支撑指标马来西亚棕榈油期货.该期货今年连续三季度下跌,因库存增加,且外界担心欧债危机可能阻碍全球经济成长.
"高库存威胁着棕榈油市场,但南美大豆产量可能下降,或许会带来一点希望."一外国大宗商品经纪公司的交易商称.
指标2月期约FCPOc3结算价上升10马币(林吉特),报每吨2,294马币.
总成交量为45,693口.(完)
--编译 王翔琼;审校 王丽鑫
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。