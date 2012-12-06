〔马来西亚期市〕棕榈油期货微升,受豆油供应趋紧提振

路透吉隆坡12月6日电---马来西亚棕榈油期货周四微升0.4%,交易商押注需求上涨,因阿根廷天气欠佳导致豆油供应趋紧.

阿根廷的潮湿天气已延误种植,威胁产量并促使越来越多的买家转向马来西亚.马来西亚11月库存可能已增至258万吨的纪录高位.

对棕榈油的需求变强,或将支撑指标马来西亚棕榈油期货.该期货今年连续三季度下跌,因库存增加,且外界担心欧债危机可能阻碍全球经济成长.

"高库存威胁着棕榈油市场,但南美大豆产量可能下降,或许会带来一点希望."一外国大宗商品经纪公司的交易商称.

指标2月期约FCPOc3结算价上升10马币(林吉特),报每吨2,294马币.

总成交量为45,693口.(完)