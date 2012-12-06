〔东南亚股市〕多数股市上扬,菲律宾股市创纪录收盘高位

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透12月6日电---周四东南亚股市收高,银行股领涨,菲律宾股市创纪录高点.对于美国将躲开财政悬崖的寄望提振市场.
菲律宾股市.PSI跳涨1.3%,收盘创纪录高位5,763.64点,盘中触及5,777.24点的盘中纪录最高.电信股和银行股领涨.
泰国股市.SETI收高0.7%,触及16年半高位,成交活跃,银行和能源股领涨.印尼股市.JKSE小涨0.1%,新加坡股市.FTSTI收高0.1%,创两个月高位.
马来西亚股市.KLSE终场小涨0.2%,外资净流出1,838万美元.
1111GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3078.20 2.28 +0.07 +16.32 2646.35
马来西亚 .KLSE 1616.23 2.44 +0.15 +5.59 1530.73
泰国 .SETI 1339.88 9.82 +0.74 +30.68 1025.32
印尼 .JKSE 4292.61 5.77 +0.13 +12.31 3821.99
菲律宾 .PSI 5763.64 75.92 +1.33 +31.83 4371.96
越南 .VNI 385.69 0.00 +0.00 +9.71 351.55
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(完)
--编译/审校 田建华/王丽鑫
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。