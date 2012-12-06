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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 19:28 BJT

〔东南亚股市〕多数股市上扬,菲律宾股市创纪录收盘高位

路透12月6日电---周四东南亚股市收高,银行股领涨,菲律宾股市创纪录高点.对于美国将躲开财政悬崖的寄望提振市场.

菲律宾股市.PSI跳涨1.3%,收盘创纪录高位5,763.64点,盘中触及5,777.24点的盘中纪录最高.电信股和银行股领涨.

泰国股市.SETI收高0.7%,触及16年半高位,成交活跃,银行和能源股领涨.印尼股市.JKSE小涨0.1%,新加坡股市.FTSTI收高0.1%,创两个月高位.

马来西亚股市.KLSE终场小涨0.2%,外资净流出1,838万美元.

1111GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3078.20 2.28 +0.07 +16.32 2646.35

马来西亚 .KLSE 1616.23 2.44 +0.15 +5.59 1530.73

泰国 .SETI 1339.88 9.82 +0.74 +30.68 1025.32

印尼 .JKSE 4292.61 5.77 +0.13 +12.31 3821.99

菲律宾 .PSI 5763.64 75.92 +1.33 +31.83 4371.96

越南 .VNI 385.69 0.00 +0.00 +9.71 351.55

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(完)

--编译/审校 田建华/王丽鑫

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