〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下滑,但维持在20美元上方

路透新加坡12月6日电---亚洲柴油裂解价差周四下滑,但维持在每桶20美元上方.行业消息人士称,印度Reliance在计划维护之前料减少供给.

路透数据显示,1月柴油裂解价差下降0.14美元,至每桶20.56美元.

行业消息人士表示,印度Reliance Industries计划1月关闭位于贾姆讷格尔炼厂日产27万桶的常压蒸馏单元(CDU)和真空柴油加氢处理单元.

他们补充道,CDU维护可能持续40天,或将影响该印度炼厂的供应情况.

另外,Reliance亦在开展明年供应含硫500 ppm柴油和含硫10 ppm柴油的合约谈判.

交易商称,该公司希望含硫500 ppm柴油每桶溢价约2.80-3美元,含硫10 ppm柴油每桶溢价约4美元.

一名交易商称,最初报价区间为1.80-2.20美元,但现已升高至2.50-2.70美元.目前无法向Reliance证实.

行业消息人士称,台湾方面,台塑石化已售出72万桶含硫500 ppm的柴油,每桶贴水0.3美元;并售出30万桶含硫10 ppm的柴油,每桶升水约0.8-0.9美元.

交易商称,尽管Reliance在1月计划维护,但该地区供应充沛正打压现货升水.(完)