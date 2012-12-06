〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下滑,但维持在20美元上方

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡12月6日电---亚洲柴油裂解价差周四下滑,但维持在每桶20美元上方.行业消息人士称,印度Reliance在计划维护之前料减少供给.
路透数据显示,1月柴油裂解价差下降0.14美元,至每桶20.56美元.
行业消息人士表示,印度Reliance Industries计划1月关闭位于贾姆讷格尔炼厂日产27万桶的常压蒸馏单元(CDU)和真空柴油加氢处理单元.
他们补充道,CDU维护可能持续40天,或将影响该印度炼厂的供应情况.
另外,Reliance亦在开展明年供应含硫500 ppm柴油和含硫10 ppm柴油的合约谈判.
交易商称,该公司希望含硫500 ppm柴油每桶溢价约2.80-3美元,含硫10 ppm柴油每桶溢价约4美元.
一名交易商称,最初报价区间为1.80-2.20美元,但现已升高至2.50-2.70美元.目前无法向Reliance证实.
行业消息人士称,台湾方面,台塑石化已售出72万桶含硫500 ppm的柴油,每桶贴水0.3美元;并售出30万桶含硫10 ppm的柴油,每桶升水约0.8-0.9美元.
交易商称,尽管Reliance在1月计划维护,但该地区供应充沛正打压现货升水.(完)
--编译 王翔琼;审校 王丽鑫
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。