〔国际油市〕亚洲燃料油12/1月跨月价差升至三周高位,BP买盘构成支撑

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡12月6日电---亚洲燃料油未来12个月合约跨月价差周四全线走强,12月/1月合约价差收窄至三周高位,BP买盘持续构成支撑.
路透数据显示,亚洲收盘时12月/1月正价差上扬1.25美元,至每吨3.00美元,为11月16日以来最高.
据闻BP在交易窗口共买进11.5万吨互换合约,其中包括8万吨12月180-cst燃料油互换合约.
BP还在实货交易窗口购买了一船380-cst燃料油.
不过基本面仍然疲软,因市场人士预计12月大量西方燃料油流入.
燃料油近月1月合约裂解价差收窄1美元,至三周高位每桶较迪拜原油贴水9.70美元.(完)
--编译 王丽鑫;审校 田建华
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。