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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 21:15 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油12/1月跨月价差升至三周高位,BP买盘构成支撑

路透新加坡12月6日电---亚洲燃料油未来12个月合约跨月价差周四全线走强,12月/1月合约价差收窄至三周高位,BP买盘持续构成支撑.

路透数据显示,亚洲收盘时12月/1月正价差上扬1.25美元,至每吨3.00美元,为11月16日以来最高.

据闻BP在交易窗口共买进11.5万吨互换合约,其中包括8万吨12月180-cst燃料油互换合约.

BP还在实货交易窗口购买了一船380-cst燃料油.

不过基本面仍然疲软,因市场人士预计12月大量西方燃料油流入.

燃料油近月1月合约裂解价差收窄1美元,至三周高位每桶较迪拜原油贴水9.70美元.(完)

--编译 王丽鑫;审校 田建华

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