〔国际油市〕石脑油裂解价差上涨,因1月船货需求增加

路透新加坡12月6日电---周四亚洲石脑油裂解价差上涨11.97美元至每吨130.10美元,市场对1月的船货需求增加.据路透数据,石脑油跨月价差升水走坚1.50美元,至每吨15.00美元,创11月19日以来最高.

马来西亚Titan Petrochemicals从壳牌手中买入5万吨1月下半月船货,成本加运费价为较日本报价溢价11美元.其上批买入5万吨船货,支付的溢价为每吨10美元.

本周终端用户浮现更多1月船货需求后,石脑油现货升水反弹,但交易商称石化产品利润率限制涨幅.

新加坡一石脑油交易员称,"市场情况不好,上周乙烯利润率是负的."

一些裂解厂商已经调低12月产能利用率,例如韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC),印尼Chandra Asri以及台湾的台塑石化.

12/1月跨月价差下滑0.25美元至每吨逆价差8.75美元.1/2月价差上涨1美元,至每吨逆价差9.50美元,因预期明年2月春节前需求会回暖.

汽油裂解价差跌0.97美元,为10月25日以来最低.(完)