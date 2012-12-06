〔国际油市〕石脑油裂解价差上涨,因1月船货需求增加

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡12月6日电---周四亚洲石脑油裂解价差上涨11.97美元至每吨130.10美元,市场对1月的船货需求增加.据路透数据,石脑油跨月价差升水走坚1.50美元,至每吨15.00美元,创11月19日以来最高.
马来西亚Titan Petrochemicals从壳牌手中买入5万吨1月下半月船货,成本加运费价为较日本报价溢价11美元.其上批买入5万吨船货,支付的溢价为每吨10美元.
本周终端用户浮现更多1月船货需求后,石脑油现货升水反弹,但交易商称石化产品利润率限制涨幅.
新加坡一石脑油交易员称,"市场情况不好,上周乙烯利润率是负的."
一些裂解厂商已经调低12月产能利用率,例如韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC),印尼Chandra Asri以及台湾的台塑石化.
12/1月跨月价差下滑0.25美元至每吨逆价差8.75美元.1/2月价差上涨1美元,至每吨逆价差9.50美元,因预期明年2月春节前需求会回暖.
汽油裂解价差跌0.97美元,为10月25日以来最低.(完)
--编译 田建华;审校 王丽鑫
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。