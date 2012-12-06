〔欧洲经济〕德拉吉:ECB官员预计今年GDP成长区间为负0.6%至负0.4%

路透12月6日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示:

* ECB官员预计2012年GDP成长区间为负0.6%至负0.4%,9月预估区间为负0.6%至负0.2%

* ECB官员预计2013年GDP成长区间为负0.9%至0.3%,9月预估区间为负0.4%至1.4%

* ECB官员预计2014年GDP成长区间为0.2%至2.2%

* ECB官员预计2013年通胀率区间为1.1%至2.1%,9月预估时为1.3%-2.5%