〔欧洲经济〕德拉吉:ECB官员预计今年GDP成长区间为负0.6%至负0.4%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透12月6日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示:
* ECB官员预计2012年GDP成长区间为负0.6%至负0.4%,9月预估区间为负0.6%至负0.2%
* ECB官员预计2013年GDP成长区间为负0.9%至0.3%,9月预估区间为负0.4%至1.4%
* ECB官员预计2014年GDP成长区间为0.2%至2.2%
* ECB官员预计2013年通胀率区间为1.1%至2.1%,9月预估时为1.3%-2.5%
* ECB官员预计2012年通胀率为2.5%,9月时预估为2.4%-2.6%之间.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。