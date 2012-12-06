版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 22:04 BJT

〔亚洲橡胶〕12月6日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月6日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 12月 251.0 33 251.6 4

* 1月 252.5 28 252.0 13

* 2月 254.7 33 252.2 13

* 3月 258.7 223 257.8 14

* 4月 261.0 1475 261.4 206

* 5月 263.7 4461 264.0 906

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐