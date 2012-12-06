〔欧元债市〕德债上扬,市场对欧洲央行将采取行动的押注升温

* 德债上扬,因欧洲央行总裁的讲话引发市场臆测存款利率将被调降

* 意大利政治动荡拖累二线公债走低

* 意大利公债价格从日高回落,因收益率攀升吸引买家回场

路透伦敦12月6日电---德债周四上扬,两年期德债收益率触及三周最低,之前欧洲央行总裁德拉吉称,央行讨论了将短期存款利率降至零的政策选项.

欧洲央行周四保持利率不变,但发布低迷的成长预期,并暗示调降存款利率仍是政策选项之一,扶助打压德债收益率全线走低.欧洲央行自9月以来已大幅调降成长预期.

德拉吉在政策会议后发表的讲话增加了资金流向避险资产的动能,这使意大利公债早盘遭受重创,之前国内政治紧张局势使意大利总理蒙堤的地位被削弱.

两年期德债收益率DE2YT=TWEB跌至纪录低位附近,跌幅在4.7-5个基点.两年期德债对货币政策的转变最为敏感.

2013年3月德债期货FGBLH3今日成为近月合约,盘中上扬逾半个大点,至145.72,在升穿位于11月高位的技术阻力位后升势加速,创下合约新高.

欧元区二线公债全面走低,意大利公债领跌,之前前总理贝鲁斯柯尼领导的自由民主党退出参议院信任投票,在明年初大选前,该党对现任总理蒙堤的反对进一步升级.

10年意大利公债IT10YT=TWEB日内上扬多至17个基点,至4.63%的高位,后有所回落,至4.56%,因价格回落吸引更多持乐观态度的买家回场.10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB也呈现同样的走势,收高4.5个基点,报5.47%.

交易商称,投机性投资者利用目前的政治形势作为在上周大涨后获利了结的借口,使跌幅被放大.(完)

--编译 母红;审校 李军

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