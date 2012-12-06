〔纽约期市〕伦敦可可转跌为升,现货合约溢价接近两年半高位

路透纽约/伦敦12月6日电---英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货周四上扬,盘中一度跌至200日移动均线之下,部分受助于英镑走软,现货合约溢价升至逾两年最高.

阿拉比卡咖啡期货从两年半低位反弹,因出现少量空头回补买盘.期糖走低,但仍陷于近期区间内,因市场缺乏新基本面因素的刺激.

可可期货攀升,因英镑兑美元走软.交易商还表示,未通过交易所等级评定的可可比例较高,交易所认证库存处于历史低位,可可期价因此受到支撑.

"未通过等级评定的可可豆多数为新作,显然,如果新作可可豆通过等级评定,交易所认证库存的规模会更大些,"一位驻伦敦的交易商称.

LIFFE-3月可可期货LCCH3上扬7英镑,或0.5%,收报每吨1,547英镑,盘中一度跌穿200日移动均线切入位1,537美元.

在12月可可期货合约下周到期前,12月/3月合约LCC-1=R的溢价从周三收盘时的48英镑扩阔至70英镑,为2010年8月以来现货月合约较次月合约的最高溢价.

ICE可可期货今天多数时间走低,受累于英镑走软,但尾盘削减跌幅,3月可可期货CCc2收盘持平在每吨2,420美元.

德国商业银行的分析师在一份研究报告中写到,价格仍然稳定,多数利好消息已被市场消化.

咖啡期货攀升,受助于周三触及两年半低位后出现的少量空头回补买盘,未受美元走强的影响.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCH3收高1.85美分,或1.2%,报每磅1.5095美元,在昨日触及的两年半低位1.4635美元之上盘整.

3月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高25美元,或1.3%,报每吨1,911美元.

3月原糖期货SBc1收跌0.21美分,或1.1%,报每磅19.36美分,仍陷于19-20美分近期区间的中段.

LIFFE-3月白糖期货LSUc1跌2.00美元,或0.4%,报每吨518.50美元.(完)