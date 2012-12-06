〔纽约期市〕伦敦可可转跌为升,现货合约溢价接近两年半高位

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约/伦敦12月6日电---英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货周四上扬,盘中一度跌至200日移动均线之下,部分受助于英镑走软,现货合约溢价升至逾两年最高.
阿拉比卡咖啡期货从两年半低位反弹,因出现少量空头回补买盘.期糖走低,但仍陷于近期区间内,因市场缺乏新基本面因素的刺激.
可可期货攀升,因英镑兑美元走软.交易商还表示,未通过交易所等级评定的可可比例较高,交易所认证库存处于历史低位,可可期价因此受到支撑.
"未通过等级评定的可可豆多数为新作,显然,如果新作可可豆通过等级评定,交易所认证库存的规模会更大些,"一位驻伦敦的交易商称.
LIFFE-3月可可期货LCCH3上扬7英镑,或0.5%,收报每吨1,547英镑,盘中一度跌穿200日移动均线切入位1,537美元.
在12月可可期货合约下周到期前,12月/3月合约LCC-1=R的溢价从周三收盘时的48英镑扩阔至70英镑,为2010年8月以来现货月合约较次月合约的最高溢价.
ICE可可期货今天多数时间走低,受累于英镑走软,但尾盘削减跌幅,3月可可期货CCc2收盘持平在每吨2,420美元.
德国商业银行的分析师在一份研究报告中写到,价格仍然稳定,多数利好消息已被市场消化.
咖啡期货攀升,受助于周三触及两年半低位后出现的少量空头回补买盘,未受美元走强的影响.
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCH3收高1.85美分,或1.2%,报每磅1.5095美元,在昨日触及的两年半低位1.4635美元之上盘整.
3月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高25美元,或1.3%,报每吨1,911美元.
3月原糖期货SBc1收跌0.21美分,或1.1%,报每磅19.36美分,仍陷于19-20美分近期区间的中段.
LIFFE-3月白糖期货LSUc1跌2.00美元,或0.4%,报每吨518.50美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。