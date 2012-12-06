〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,受逢低吸纳买盘提振

路透12月6日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四在六个交易日中仅第二次收高,交易商指因受尾盘时一波逢低吸纳买盘带动.

小麦期货盘中多数时间处于平盘下方,因美元上涨且玉米期货表现疲弱.

美国农业部周四早上公布,一周小麦出口销售为35.31万吨,接近35万至50万吨预估区间的低端.

专家本周表示,美国冬麦种植农户可能因破坏性天气而放弃逾四分之一的小麦新作,不过是否放弃的决定还要等明年春季才能作出.

乌克兰农业部长Mykola Prysyazhnyuk周四表示,本月该国谷物出口可能将从11月时的逾300万吨降至不到200万吨,因小麦付运暂停而且适逢假期.

CBOT-3月软红冬麦WH3收高2美分,报每蒲式耳8.62美元.

今日CBOT小麦预估成交量为59,603口.(完)

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