〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,受逢低吸纳买盘提振

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透12月6日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四在六个交易日中仅第二次收高,交易商指因受尾盘时一波逢低吸纳买盘带动.
小麦期货盘中多数时间处于平盘下方,因美元上涨且玉米期货表现疲弱.
美国农业部周四早上公布,一周小麦出口销售为35.31万吨,接近35万至50万吨预估区间的低端.
专家本周表示,美国冬麦种植农户可能因破坏性天气而放弃逾四分之一的小麦新作,不过是否放弃的决定还要等明年春季才能作出.
乌克兰农业部长Mykola Prysyazhnyuk周四表示,本月该国谷物出口可能将从11月时的逾300万吨降至不到200万吨,因小麦付运暂停而且适逢假期.
CBOT-3月软红冬麦WH3收高2美分,报每蒲式耳8.62美元.
今日CBOT小麦预估成交量为59,603口.(完)
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--编译 于春红;审校 母红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。