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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 06:12 BJT

****日韩经济指标预测--12月7日-12月14日****

路透12月7日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

----------------------------------12月3日当周-------------------------------

12月7日(五)

0500 日本同时指标(较前月) 10月 -- -2.3

领先指标(较前月) -- -1.5

12月9日(日)

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 -- +0.2%

(较上月) -- -0.7%

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 11月 -- +0.9%

2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 10月 -- 盈余5,036

(较上年同期) -- -68.7%

2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -0.8% -0.9%

环比年率 -3.3% -3.5%

2350 日本企业调查指数 第四季 -- 2.5

----------------------------------12月10日当周-------------------------------

12月10日(一)

0500 日本消费者信心指数 11月 -- 39.7

0500 日本服务业景气判断指数 11月 -- 39.0

12月11日(二)

2300 韩国失业率 11月 -- 3.0%

2350 日本企业商品物价指数(较上月) 11月 -- -0.3%

(较上年同期) -- -1.0%

2350 日本机械订单(较前月) 10月 -- -4.3%

(较上年同期) -- -7.8%

12月12日(三)

0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 10月 -- +8.9%

12月13日(四)

2100 韩国出口物价(较上年同期) 11月 -- -5.2%

进口物价(较上年同期) -- -6.4%

2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第四季 -- 负3

大型非制造业景气判断指数 -- 8

小型制造业景气判断指数 -- 负14

小型非制造业景气判断指数 -- 负9

日本短观大型企业资本支出 第四季 -- +6.4%

小型企业资本支出 -- 持平

12月14日(五)

0430 日本工业产出 10月修正值 -- +1.8%

产能利用率指数(较上月) 10月 -- -5.5%(完)

--整理 兰秀娟;审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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