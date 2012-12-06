日韩经济指标预测--12月7日-12月14日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透12月7日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
----------------------------------12月3日当周-------------------------------
12月7日(五)
0500 日本同时指标(较前月) 10月 -- -2.3
领先指标(较前月) -- -1.5
12月9日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 -- +0.2%
(较上月) -- -0.7%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 11月 -- +0.9%
2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 10月 -- 盈余5,036
(较上年同期) -- -68.7%
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -0.8% -0.9%
环比年率 -3.3% -3.5%
2350 日本企业调查指数 第四季 -- 2.5
----------------------------------12月10日当周-------------------------------
12月10日(一)
0500 日本消费者信心指数 11月 -- 39.7
0500 日本服务业景气判断指数 11月 -- 39.0
12月11日(二)
2300 韩国失业率 11月 -- 3.0%
2350 日本企业商品物价指数(较上月) 11月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -1.0%
2350 日本机械订单(较前月) 10月 -- -4.3%
(较上年同期) -- -7.8%
12月12日(三)
0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 10月 -- +8.9%
12月13日(四)
2100 韩国出口物价(较上年同期) 11月 -- -5.2%
进口物价(较上年同期) -- -6.4%
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第四季 -- 负3
大型非制造业景气判断指数 -- 8
小型制造业景气判断指数 -- 负14
小型非制造业景气判断指数 -- 负9
日本短观大型企业资本支出 第四季 -- +6.4%
小型企业资本支出 -- 持平
12月14日(五)
0430 日本工业产出 10月修正值 -- +1.8%
产能利用率指数(较上月) 10月 -- -5.5%(完)
--整理 兰秀娟;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。