〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数续跌,因海岬型和巴拿马型船费率降低

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透12月6日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第六日下滑,因为海岬型和巴拿马型船费率仍表现疲弱.
波罗的海乾散货运价指数下跌3.13%至990点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑5.15%至1,897点,日均获利下跌1,025美元至12,827美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
"(海岬型)船费率本周全面走软,"Fearnleys在一周报告中称.
RS Platou Markets在报告中称,从现在起一直到2月中的春节结束,中国的工业生产会季节性放缓.
"新船交付速度保持在很高水平,这段需求迟缓期可能将会打压运价."
铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌0.95%,日均获利下滑74美元至7,485美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.
灵便型船舶日均获利下滑5美元至6,575美元.超灵便型船舶日均获利下降34美元至7,999美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。