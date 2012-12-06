〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数续跌,因海岬型和巴拿马型船费率降低

路透12月6日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第六日下滑,因为海岬型和巴拿马型船费率仍表现疲弱.

波罗的海乾散货运价指数下跌3.13%至990点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑5.15%至1,897点,日均获利下跌1,025美元至12,827美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"(海岬型)船费率本周全面走软,"Fearnleys在一周报告中称.

RS Platou Markets在报告中称,从现在起一直到2月中的春节结束,中国的工业生产会季节性放缓.

"新船交付速度保持在很高水平,这段需求迟缓期可能将会打压运价."

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌0.95%,日均获利下滑74美元至7,485美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

灵便型船舶日均获利下滑5美元至6,575美元.超灵便型船舶日均获利下降34美元至7,999美元.(完)