澳新经济指标预测--12月7日-12月14日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透12月7日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------12月3日当周-------------------------------
12月7日(五)
0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 10月 逆差20.5 逆差14.56
进口 -- -2%
出口 -- -1%
-----------------------------------12月10日当周-------------------------------
12月9-12日
2100 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 11月 -- +1.5%
(较上年同期) -- +6.9%
12月9日(日)
2145 新西兰制造业销售 第三季 -- +0.3%
12月10日(一)
0030 澳洲房屋融资 10月 -- +0.9%
投资房屋融资 -- +8.6%
2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +4.6% +3.2%
12月11日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 11月 -- 负5.0
企业信心指数 -- 负1
12月11-12日
2330 澳洲消费者信心指数 12月 -- +5.2%
12月12日(三)
2145 新西兰食品价格指数 11月 -- -0.6%
12月13日(四)
0030 澳洲新车销售 11月 -- -2.8%
12月14日(五)
0200 新西兰公债外资持有比率 11月 -- 60.4%(完)
--编译 王兴亚;审校 张荻
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。