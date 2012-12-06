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货币新闻 | 2012年 12月 7日 星期五 06:36 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--12月7日

汤森路透12月6日电---12月7日(周五)暂无标准普尔500企业公布业绩报告.(完)

--整理 兰秀娟;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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