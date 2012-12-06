版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 06:58 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月6日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 41.99 +0.50 +1.21 2715449

搜狐 (SOHU.O) 38.82 +0.72 +1.89 444519

网易 (NTES.O) 40.10 -0.95 -2.31 2300644

百度 (BIDU.O) 89.02 +0.91 +1.03 8117247

亚信科技 ASIA.O 10.82 -0.10 -0.92 222298

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 17.05 +0.09 +0.53 913018

联电 (UMC.N) 2.05 +0.08 +4.06 864201

日月光 (ASX.N) 4.18 +0.00 +0.00 27826

矽品精密 (SPIL.O) 5.36 -0.05 -0.83 266455

和信超媒体 (GIGM.O) 0.92 -0.03 -2.66 26566

友达 (AUO.N) 4.32 -0.13 -2.92 244014

中华电信 (CHT.N) 32.16 +0.12 +0.37 23443

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.99 +2.28 +5.74 3700726

香港

中国移动 (CHL.N) 57.22 -0.66 -1.14 103761

中国联通 (CHU.N) 15.85 +0.12 +0.76 125949

中国电信 (CHA.N) 56.34 +0.03 +0.05 15411

中芯国际 (SMI.N) 2.49 +0.08 +3.32 23663

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.26 +0.06 +1.43 8961

(完)

--整理 梁睿雪

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐