〔加拿大股市〕微幅收低,多伦多道明银行跌势抵消Loblaw跳涨影响

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透多伦多12月6日电---加拿大股市主要股指周四下滑,因投资者对多伦多道明银行(TD.TO)季度获利持平及其最新的美国并购活动感到担忧,抵消了Loblaw Cos Ltd(L.TO)公布房地产资产剥离计划后大涨14%的提振.
欧洲央行对欧元区前景的黯淡评论,以及对美国财政危机的持续忧虑,亦打压加拿大股市.
多伦多道明银行收低1.8%至81.12加元,此前该行表示将以6.68亿美元现金收购Epoch Investment Partners的所有者,以扩张其美国资产管理业务.另外,该行公布季度获利持平,引发市场对其费用和贷款损失拨备升高的担忧.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低6.16点,或0.05%,报12,151.13点.10大主要板块中,有四个板块收低.
加拿大最大食杂企业Loblaw强劲上扬,减弱了大盘的跌势.该公司表示,将创立加拿大最大的房地产投资信托之一,持有其大部分地产资产,并将通过首次公开发行(IPO)出售旗下部门.
Loblaw股价跳升13.7%至38.20加元,盘中一度触及52周高位42.05加元.Loblaw母公司George Weston(WN.TO)上涨6.7%至67.71加元.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。