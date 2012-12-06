〔加拿大股市〕微幅收低,多伦多道明银行跌势抵消Loblaw跳涨影响

路透多伦多12月6日电---加拿大股市主要股指周四下滑,因投资者对多伦多道明银行(TD.TO)季度获利持平及其最新的美国并购活动感到担忧,抵消了Loblaw Cos Ltd(L.TO)公布房地产资产剥离计划后大涨14%的提振.

欧洲央行对欧元区前景的黯淡评论,以及对美国财政危机的持续忧虑,亦打压加拿大股市.

多伦多道明银行收低1.8%至81.12加元,此前该行表示将以6.68亿美元现金收购Epoch Investment Partners的所有者,以扩张其美国资产管理业务.另外,该行公布季度获利持平,引发市场对其费用和贷款损失拨备升高的担忧.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低6.16点,或0.05%,报12,151.13点.10大主要板块中,有四个板块收低.

加拿大最大食杂企业Loblaw强劲上扬,减弱了大盘的跌势.该公司表示,将创立加拿大最大的房地产投资信托之一,持有其大部分地产资产,并将通过首次公开发行(IPO)出售旗下部门.

Loblaw股价跳升13.7%至38.20加元,盘中一度触及52周高位42.05加元.Loblaw母公司George Weston(WN.TO)上涨6.7%至67.71加元.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

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