《综述》美国上周初请失业金人数下降,并重新回到风暴灾害前的区间

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 最近一周初请失业金人数减少25,000人
* 数据显示,就业温和增长
* 11月企业计划裁员人数连续第三个月上升
路透华盛顿12月6日电---美国上周初请失业金人数降至超级风暴桑迪(Sandy)侵袭前的区间,显示风暴影响过后,就业重现温和增长.
劳工部周四公布,12月1日止当周经季节调整后的初请失业金人数下降2.5万人至37万.此为连续第三周下降.
上周数据重新回到桑迪10月末侵袭东海岸前的区间36-37万人.分析师本来预估上周初请失业金人数降至38万.
摩根大通分析师Daniel Silver表示,"这表明风暴对就业市场造成了短暂的干扰,但最近几个月市场的整体强势基本上没有改变."
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。