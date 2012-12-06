《综述》美国上周初请失业金人数下降,并重新回到风暴灾害前的区间

* 最近一周初请失业金人数减少25,000人

* 数据显示,就业温和增长

* 11月企业计划裁员人数连续第三个月上升

路透华盛顿12月6日电---美国上周初请失业金人数降至超级风暴桑迪(Sandy)侵袭前的区间,显示风暴影响过后,就业重现温和增长.

劳工部周四公布,12月1日止当周经季节调整后的初请失业金人数下降2.5万人至37万.此为连续第三周下降.

上周数据重新回到桑迪10月末侵袭东海岸前的区间36-37万人.分析师本来预估上周初请失业金人数降至38万.

摩根大通分析师Daniel Silver表示,"这表明风暴对就业市场造成了短暂的干扰,但最近几个月市场的整体强势基本上没有改变."