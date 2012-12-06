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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 07:09 BJT

〔东京汇市〕欧元/美元跌至一周低位,欧洲央行一番表态令多头离场

* 欧元全线走软

* 欧洲央行考虑降息举措,且预计明年经济将萎缩

* 美国非农就业报告为下一个事件风险

路透悉尼12月7日电---欧元/美元周五走软至一周低位,欧洲央行预计欧元区前景疲弱,且论及降息举措,沉重打压欧元走势.

欧元/美元EUR=报约1.2950美元,从本周中段所及的七周高位1.3127美元回落.

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