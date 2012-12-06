〔纽约汇市〕欧元下滑,欧洲央行公布政策决定后市场臆测央行将会减息(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增文末表格)
* 欧洲央行维持利率在0.75%不变
* 欧洲央行下调通胀及成长预估
* 意大利政治紧张局势加剧
路透纽约12月6日电---欧元兑美元周四可能录得一个月来最大单日跌幅,此前欧洲央行总裁发表讲话,且央行下调欧元区成长及通胀预估,提振对该行将减息的预期.
意大利政治动荡,推高意大利公债收益率(殖利率),且助力欧元下跌.前意大利总理贝鲁斯柯尼领导的自由人民党(People of Freedom party)周四撤走现任总理蒙堤的支持,由此造成的政治冲突可能迫使意大利提前大选.
欧洲央行宣布维持利率在0.75%不变,政策会议后央行总裁德拉吉在记者会上说,政策制定者广泛讨论了利率,并一致决定维持利率不变.
德拉吉还表示,政策制定者也讨论了对银行在ECB的存款设定负利率,以鼓励银行不要将资金存放在ECB,而是将资金借出,以带动实质经济.
"欧洲央行的消息未能缓解投资人对解决债务危机进展的忧虑,"DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio说.
在德拉吉发表讲话前,欧洲央行预期明年经济继续萎缩,且大幅下调对经济成长及通胀预估.央行也表示成长风险仍为下行.
ECB官员预计2013年GDP成长区间为负0.9%至0.3%,9月预估区间为负0.4%至1.4%.[ID:nSB2131847]暗示出现经济萎缩的机率远高于经济成长的机率.(!!copy!!)ECB官员预计2013年通胀率区间为1.1%至2.1%.
"欧洲央行下调经济成长及通胀预估,两个因素合力,为央行在未来几个月减息敞开大门,"Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo说.
欧元兑美元EUR=低见1.2948美元,纽约尾盘跌0.8%,报1.2966美元,按目前水准,欧元势将录得11月2日来最大单日百分比跌幅.
根据Reuters Dealing,约有价值60.4亿美元的欧元易手,为10月9日来最大单日成交额.
欧元兑日圆EURJPY=跌0.9%,报106.80日圆.
意大利和西班牙公债收益率上涨,因意大利政治局势紧张.西班牙周三标售公债结果令人失望也令二线公债承压,因这引起市场再度谈论西班牙可能将正式求援.
"一些分析师预计意大利经济明年可能萎缩达3%.如果真是这样,可能引发欧元区又一轮金融危机."BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示.
投资人焦点转向周五密切关注的11月美国非农就业报告.
根据路透访查的分析师,市场预计11月美国新增非农就业岗位9.3万,10月为17.1万,失业率料持稳在7.9%.
"在因欧洲央行记者会的言论而遭抛售后,欧元/美元在约1.2970水准寻获支撑,这非常接近关键支撑位1.2950美元."SMB Forex Trading And Education董事Marc Principato表示,"由于我们在等明天的美国就业报告,预计汇价将在该水准稳定下来."
一些分析师表示,尽管欧元区前景仍低迷,但欧元兑美元的跌势可能有限.
"因我们预计美联储下周将宣布转为完全购买美国公债策略,美元会保持疲弱."法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示.美联储将在下周举行12月的货币政策会议.
法国巴黎银行预计年底欧元将报1.33美元.
美元兑日圆JPY=跌0.1%,报82.37日圆,仍离11月22日触及的82.82日圆不远,后者为4月初来最高.
交易商预计日圆将承压,因预期在12月16日日本大选后日本央行将进一步放宽货币政策.
澳元兑美元AUD=升至两个半月高位,此前澳洲公布的就业数据意外强劲,促使投资人降低对进一步放宽货币政策的预期.纽约尾盘,澳元兑美元升0.2%,报1.0476美元.
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2967 1.3066 -0.76 +0.17 1.2945
美元/日圆 JPY= 82.39 82.46 -0.08 +7.08 76.94
欧元/日圆 EURJPY= 106.83 107.75 -0.85 +7.30 99.56
美元/瑞郎 CHF= 0.9321 0.9256 +0.70 -0.59 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6048 1.6096 -0.30 +3.30 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9911 0.9914 -0.03 -2.77 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0485 1.0452 +0.32 +2.54 1.0225
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2090 1.2105 -0.12 -0.44 1.2144
欧元/英镑 EURGBP= 0.8078 0.8117 -0.48 -3.01 0.8329
新西兰元/美元 NZD= 0.8325 0.8286 +0.47 +6.95 0.7784
美元/挪威克朗 NOK= 5.6515 5.6242 +0.49 -5.44 5.9766
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3285 7.3498 -0.29 -5.29 7.7379
美元/瑞典克朗 SEK= 6.6338 6.5933 +0.61 -3.69 6.8878
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6042 8.6156 -0.13 -3.47 8.9135
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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 利棣儿/李军;审校 母红
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。