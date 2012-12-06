《欧洲央行焦点》讨论了降息及负存款利率,预期2013年经济继续萎缩

* 欧洲央行预期2013年经济仍将萎缩

* 德拉吉称风险仍旧偏向下行

* 维持主要再融资利率在0.75%

* 欧洲央行讨论了降息和负存款利率

路透法兰克福12月6日电---欧洲央行(ECB)周四考虑了降息选项,并预期2013年欧元区经济将再次萎缩.这为明年初可能降息留出了余地.

欧洲央行总裁德拉吉称,管委会在广泛讨论了利率后决定维持利率不变.欧元兑美元和兑日圆应声回落.

委员会还讨论了将存款利率降至负值的提议.通过实际上向银行存款收取费用的作法,欧洲央行可以促使银行将资金投放到其它地方.