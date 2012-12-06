《欧洲央行焦点》讨论了降息及负存款利率,预期2013年经济继续萎缩

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 欧洲央行预期2013年经济仍将萎缩
* 德拉吉称风险仍旧偏向下行
* 维持主要再融资利率在0.75%
* 欧洲央行讨论了降息和负存款利率
路透法兰克福12月6日电---欧洲央行(ECB)周四考虑了降息选项,并预期2013年欧元区经济将再次萎缩.这为明年初可能降息留出了余地.
欧洲央行总裁德拉吉称,管委会在广泛讨论了利率后决定维持利率不变.欧元兑美元和兑日圆应声回落.
委员会还讨论了将存款利率降至负值的提议.通过实际上向银行存款收取费用的作法,欧洲央行可以促使银行将资金投放到其它地方.
"我们进行了广泛讨论...但最后达成共识维持利率不变,"德拉吉在新闻发布会上这样说道,暗示央行内部对采取何种做法存在分歧.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。