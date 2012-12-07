〔中国金融〕证监会研究拓宽券商融资渠道,延长券商短融期限等--报载

路透上海12月7日电---中国证券报周五报导称,中国证监会正在抓紧研究推动拓宽证券公司融资渠道工作,以适应证券公司创新发展,近期重点推进延长券商短期融资券的发行期限等工作.

报导指出,近期将重点推进的工作还包括:修改完善证券公司债券管理办法,降低发行条件,简化审批程序,增加期限品种,支持证券公司根据需要发行公司债;抓紧修订证券公司借入次级债务规定,允许券商通过交易所市场依法向合格机构投资者私募发行次级债券,并依法转让,长期次级债券可以在计算净资本时将所募集资金按照一定比例计入净资本.

报导称,证监会正抓紧修订《证券公司风险控制指标管理办法》,优化净资本与负债指标,提高财务杠杆;进一步完善债券质押式回购业务,降低准入门槛,扩大债券报价回购规模,稳步推出股票质押式回购业务.

报导指出,下一步,证监会还将持续推动放宽证券公司的融资限制、拓宽证券公司融资渠道的工作,为证券公司创新发展营造良好的融资环境.

由于国内股市低迷,证券公司的首次公开发行(IPO)和再融资近阶段基本暂停;而证监会今年来一直鼓励证券公司尝试各种业务创新,券商需要更多的资本来配合业务拓展.(完)