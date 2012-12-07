《欧洲政经焦点》贝鲁斯柯尼撤回支持,蒙堤政府面临倒台风险

* 蒙堤政府在两轮信任投票中过关,但仍面临风险

* 中右翼停止支持蒙堤

路透罗马12月6日电---前意大利总理贝鲁斯柯尼所属党派周四宣布不再支持总理蒙堤,令该国提前举行选举的可能性升高.但总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)称将努力避免危机,无需惊慌.

在一名资深部长批评贝鲁斯柯尼之后,贝氏所属的中右翼自由人民党退出参议院对一系列经济措施举行的信任投票,并在下议院举行的另一项信任投票中弃权.

虽然蒙堤政府顺利通过信任投票,但仍面临垮台风险,因过去一年来支持政府的各党派之间关系日益紧张.

纳波利塔诺称国际市场无需恐慌,意大利的制度稳健.他有权最终决定是否举行大选.

"即使在意大利以外的地方,选举之前也会出现政治形势紧张,这都是可以理解的,不会造成对该国制度稳定性的担心,"纳波利塔诺说.

自由人民党秘书长阿尔法诺(Angelino Alfano)表示,该党周四并没有想要让政府垮台,但会在未来几天决定是否要这么做.他向记者表示,"若我们想要让政府垮台,我们今天就会投不信任票."

若政府真的垮台,选举可能会较原先预期时程的3月初提前数周,但这样的情势发展会让投资人感到不安,忧心后蒙堤政府的情势.

目前各政党都已经进入选战状态,阿尔法诺称贝鲁斯柯尼已经向他表达参选意愿.

在自由人民党周四采取行动前,蒙堤政府的一位部长表示,贝鲁斯柯尼的回归可能对意大利不利.

纳波利塔诺指出,必须避免让五年的议会任期出现动荡的结局,好让蒙堤政府能够完成其计画,而蒙堤则表示,他将等待总统对于周四政治闹剧的判断.总统将于周五与阿尔法诺会面.

纳波利塔诺先前曾表示,在议会通过经济改革方案之前,他不会宣布改选.

这场政治乱局带动意大利公债收益率走高,但冲击相对有限.意大利10年期公债与德国公债间利差IT10DE10=TWEB扩大至330个基点,本周稍早一度跌至300个基点以下.

**市场忧心忡忡**

国际市场忧心于蒙堤下台后将会发生什么.自打一年前蒙堤从贝鲁斯柯尼手中接过权杖以来,他重振了市场对意大利的信心.

意大利中间偏左的民主党(PD)指出,如果政府不能获得贝鲁斯柯尼所在党的支持,就可能要求纳波利塔诺解散议会.民主党和自由人民党是维持蒙堤政府的跨党派联盟中的主要力量.

上述乱局凸显了明年春季大选前意大利政治的不确定性,而且打压了公债价格.

贝鲁斯柯尼周三的声明暗示,他想利用公众对撙节举措的怨气来重振其所建立的党派.

这位前意大利总理称,形势比他下台时更加糟糕,意大利濒临深渊.

工业部长帕塞拉(Corrado Passera)周四早些时候在电视专访中表示对贝鲁斯柯尼的回归持强烈保留态度.

意大利的政治僵局加剧大选的不确定性,而且可能会导致该国陷入严重的政治危机.意大利是欧元区第三大经济体.(完)