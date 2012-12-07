〔全球汇率〕澳元和加元若被IMF列入储备货币,可能摆脱以往动荡走势

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透伦敦12月6日电---国际货币基金组织(IMF)的一项计划考虑将澳元和加元列入储备货币,这或许可以抑制两种货币汇率的大幅波动,并提高其相对于美元,日圆和欧元等走势疲弱货币的吸引力.
这两种成长题材货币如在央行储备中的地位得以提高,可能削弱与股市和大宗商品市场的高度关联性.正是由于这种高度关联,在市场对全球经济状况忧虑升级时,这两种货币会遭到大举抛售.
目前作为储备货币的有美元,欧元,日圆,英镑和瑞郎.虽然IMF考虑将澳元和加元加入其中,但不大可能引发一波买入行情,在很大程度上,这只能算是认清形势而已.
亚洲,中东和欧洲的许多央行手中握有数以万亿美元计的储备,最近几个月他们已经在逐步减少对美元和日圆的持有,转而增持澳元和加元.
"由于美国的问题和欧元区的危机,那些央行一直在为储备寻找值得信赖的替代货币,"纽约梅隆银行外汇研究主管Simon Derrick说."中期来看,澳元和加元可能表现得像避险货币."
传统的避险货币因其流动性强而成为央行青睐的储备货币,通常与股市以及其他成长题材资产或货币走势相反.但加元和澳元与股市的相关性正在显现弱化迹象,当前季度至今美股标准普尔500指数.SPX下跌逾2%,而澳元AUD=D4和加元CAD=D4兑美元分别为上涨1%和下跌不到1%.
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