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公司新闻(中文) | 2012年 12月 7日 星期五 08:00 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月7日

* 头版头条:

--中国证监会正抓紧研究推动拓宽证券公司融资渠道工作,近期重点推进的工作包括:积极协调、配合有关部门适当延长券商短期融资券的发行期限;支持券商根据需要发行公司债;修订相关规定,允许券商通过交易所市场依法向合格机构投资者私募发行次级债.

* 其他:

--中共中央召开党外人士座谈会,就当前经济形势和明年经济工作听取意见和建议,在会上习近平指出,在充分肯定中国经济社会发展基本面是健康的前提下,决不能低估当前和今后一个时期所面临的风险和挑战,主要是世界经济低速增长态势仍将延续.

--为整治利用网络等媒体从事非法证券活动,中国证券业协会发布《中国证券业协会会员单位参与整治利用网络等媒体从事非法证券活动工作指引》.

--商务部服务贸易司司长周柳军表示,为促进中国技术进出口发展,商务部将推出新举措,包括保持技术进口和技术出口贴息政策的持续性和稳定性、及时调整《中国鼓励引进技术目录》.

--中华联合保险控股股份有限公司董事长李迎春表示,随着东方资产管理公司通过债转股形式注资78.1亿元人民币,中华保险重组正式完成,甩掉偿付能力不足的帽子;目前公司注册资本变更为153.1亿元,居财险公司第二位.

--业内人士透露,机制创新和产品细分将成为明年分级基金的看点,其中反向分级基金和指数增强型分级基金有望推出,而老分级基金B类则可以作为定投工具.

--贵州茅台(600519.SS)表示,公司在生产过程中不添加任何外加物质,所有原辅材料、与酒接触器具和产品均符合国家标准.

--中远航运(600428.SS)称,拟以现金收购控股股东中远集团所持有的广州远洋运输有限公司100%股权,收购对价为10.95亿元,收购后中远航运特种船将增加木材船、沥青船等新的船种.

--国家能源局官员透露,为进一步支持页岩气的开发利用,目前国家能源局正在制定"关于页岩气开发利用补贴的实施意见".(完)

--整理 边竞; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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