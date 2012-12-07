《中国报摘》--中国证券报12月7日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 头版头条:
--中国证监会正抓紧研究推动拓宽证券公司融资渠道工作,近期重点推进的工作包括:积极协调、配合有关部门适当延长券商短期融资券的发行期限;支持券商根据需要发行公司债;修订相关规定,允许券商通过交易所市场依法向合格机构投资者私募发行次级债.
* 其他:
--中共中央召开党外人士座谈会,就当前经济形势和明年经济工作听取意见和建议,在会上习近平指出,在充分肯定中国经济社会发展基本面是健康的前提下,决不能低估当前和今后一个时期所面临的风险和挑战,主要是世界经济低速增长态势仍将延续.
--为整治利用网络等媒体从事非法证券活动,中国证券业协会发布《中国证券业协会会员单位参与整治利用网络等媒体从事非法证券活动工作指引》.
--商务部服务贸易司司长周柳军表示,为促进中国技术进出口发展,商务部将推出新举措,包括保持技术进口和技术出口贴息政策的持续性和稳定性、及时调整《中国鼓励引进技术目录》.
--中华联合保险控股股份有限公司董事长李迎春表示,随着东方资产管理公司通过债转股形式注资78.1亿元人民币,中华保险重组正式完成,甩掉偿付能力不足的帽子;目前公司注册资本变更为153.1亿元,居财险公司第二位.
--业内人士透露,机制创新和产品细分将成为明年分级基金的看点,其中反向分级基金和指数增强型分级基金有望推出,而老分级基金B类则可以作为定投工具.
--贵州茅台(600519.SS)表示,公司在生产过程中不添加任何外加物质,所有原辅材料、与酒接触器具和产品均符合国家标准.
--中远航运(600428.SS)称,拟以现金收购控股股东中远集团所持有的广州远洋运输有限公司100%股权,收购对价为10.95亿元,收购后中远航运特种船将增加木材船、沥青船等新的船种.
--国家能源局官员透露,为进一步支持页岩气的开发利用,目前国家能源局正在制定"关于页岩气开发利用补贴的实施意见".(完)
--整理 边竞; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3
路透台北2月18日 - 台湾大型金控--兆丰金控董事长张兆顺周六称，兆丰商银在历经去年纽约分行遭美方重罚1.8亿美元后，走过非常艰困的一年；展望未来，今年将是该行的转型元年。