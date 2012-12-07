奥巴马位居福布斯权势人物排行榜首

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路透纽约12月5日电（记者 Chris Michaud）---谈到权势，政治人物要压倒商界人士。《福布斯》周三公布的2012年“全球权势人物排行榜”显示，排名前十的最具权势人物中有六位为国家领导人，而高居榜首的则是美国总统奥巴马。

《福布斯》称，今年该榜单根据拥有财富及全球影响力等因素，从全球约71亿人口中选出了71位最有权势的人物。

除了奥巴马外，排名前十的还有德国总理默克尔、俄罗斯总统普京、沙特国王阿卜杜拉和英国首相卡梅伦。

该榜单中出现的第一位商人是微软联合创始人盖茨，排名第四；美联储主席伯南克和欧洲央行总裁德拉吉亦名列前十。

福布斯执行主编诺尔（Michael Noer）在一封电子邮件中对路透称：“今年该榜单在一定程度上反映了美国和中国这两个全球最强大国家格局的变化。”

诺尔指出，在今年的榜单中，中共中央总书记习近平位列第九。在去年“全球权势人物排行榜”上，中国国家主席胡锦涛排名第三。

教皇本笃十六世也跻身该榜单，排名第五位。（完）