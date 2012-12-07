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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 08:16 BJT

〔日本股市〕盘初持稳,静待美国非农就业报告

路透东京12月7日电---日本股市日经指数周五盘初持稳,上日于七个月来首次收在关键水准9,500点上方;今日稍晚美国将公布非农就业报告.

日经指数.N225持平于9,546.22点,周四曾迈入"超买"区域,14日相对强弱指标报70.5.该指标在70或以上被视为超买,通常意味着近期股指可能回调.

东证股价指数.TOPX亦持稳,报788.90点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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