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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 08:20 BJT

〔韩国股市〕盘初上涨,三星电子小升

路透首尔12月7日电---韩国股市周五盘初上涨,追随隔夜美股温和上涨之势;投资者静待美国非农就业数据出炉,而且寄望于美国预算谈判出现正面迹象.

市场权重股三星电子(005930.KS)盘初小涨,略高于周三所及历史收盘高位,此前一家美国地区法院就苹果(AAPL.O)要求禁售部分三星产品等一系列问题举行听证会.

0006GMT时,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11上涨0.3%至1,955.01点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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