〔中国保险〕中华联合保险债转股完成,偿付能力达到标准

报导称,中华联合保险的注册资本变更为153.1亿元,居国内财险公司第二位,偿付能力充足率达150%以上,达到偿付能力充足二类公司标准.同时,保监会因中华保险偿付能力不足而设置的监管措施全部解除.

李迎春表示,下一步将通过三年的努力,有效化解历史包袱,即80亿元的历史性亏损.同时,积极争取寿险牌照,实现中华寿险开业运营;积极成立资产管理公司,初步形成综合经营的保险集团格局.力争在2020年争取实现集团公司或至少一个子公司上市.