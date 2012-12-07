〔中国保险〕中华联合保险债转股完成,偿付能力达到标准

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海12月7日电---中国证券报周五报导引述中华联合保险控股股份有限公司董事长李迎春称,随着东方资产管理公司通过债转股形式注资78.1亿元人民币,中华保险重组正式完成,甩掉"偿付能力不足"的帽子.
报导称,中华联合保险的注册资本变更为153.1亿元,居国内财险公司第二位,偿付能力充足率达150%以上,达到偿付能力充足二类公司标准.同时,保监会因中华保险偿付能力不足而设置的监管措施全部解除.
李迎春表示,下一步将通过三年的努力,有效化解历史包袱,即80亿元的历史性亏损.同时,积极争取寿险牌照,实现中华寿险开业运营;积极成立资产管理公司,初步形成综合经营的保险集团格局.力争在2020年争取实现集团公司或至少一个子公司上市.
今年1-10月,中华联合保险实现保费收入208.25亿元,同比增长18.16%;公司市场份额4.59%,继续保持财险市场第四的位置;实现经营利润25.02亿元.
中华联合保险成立于1986年,原名为新疆兵团保险公司.2004年公司实行整体改制,成立中华保险控股及旗下财险和寿险两家独立法人子公司,2010年公司总部迁至北京.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
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