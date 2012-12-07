〔中国个股〕上汽集团11月汽车销量逾42万辆,同比增16.9%

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透北京12月7日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)公布最新产销快报,11月下属各家企业共实现汽车销售逾42万辆,较去年同期的35.94万辆增长16.9%.
上汽集团并称,1-11月累计汽车销量为413.98万辆,较上年同期的368.19万辆增长12.44%.
快报显示,11月上汽旗下两大主力乘用车厂中,上海大众当月销售量为12.44万辆,同比增长23.24%;而上海通用当月销售14.02万辆,同比增幅为20.61%.
上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司,今年1-11月共实现销售120.51万辆,同比增长13.60%;上汽与通用汽车(GM.N)合资的上海通用汽车同期则累计销售128.16万辆,同比增长11.35%.
上汽旗下负责自主品牌生产的上海汽车乘用车分公司前11个月销售17.49万辆,同比增长20.53%.
上汽集团周四收报14.51元人民币,过去一个月则累计上涨7.5%.(完)
更多详情,请点选上证所网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。