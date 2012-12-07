〔中国证券〕券商版质押回购业务规则已成熟,最晚明年上半年推出--报载

路透北京12月7日电---证券公司数千亿的净资本再添盘活路径.上海证券报周五报导引述业内人士称,券商版质押回购业务规则已经成熟,其设计方案已于近期完成并上报至证监会,有望在今年年底,最晚明年上半年正式推出.

券商版质押回购业务是指,符合条件的投资者以其持有的股权等作为质押担保,从证券公司获得资金融通,产品到期后融资方回购其质押权.报导认为,这样可为上市公司股东提供新的融资解决方案,缓解大小非解禁压力,同时证券公司也能提升其资本金收益率.

"在方案设计初期是只接受上市公司股权.但在最新方案中,质押品种范围并不局限于股权,包括ETF(交易所上市基金)等场内交易品种均可作为质押物."报导引述某券商人士称.

报导称,早于约定购回式交易推出之前,多家券商均对质押回购业务表现出浓厚兴趣,并纷纷向监管机构上报了各自的方案.但出于风险及监管考虑,最终不得不把规则设计为买断式的回购交易.

据证券业协会数据统计,截至2011年末,净资本排名前10的证券公司的净资本收益率普遍在12%左右,最高为15.3%,最低6.7%.可见,部分券商完全可以通过这一业务提升其收益率.(完)