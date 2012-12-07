修正:〔中国经济〕改革坚持整体渐进和局部突破相结合,搞好顶层设计--习近平

(修正电头日期)

路透北京12月7日电---中共中央总书记习近平近日召开党外人士座谈会上称,要坚持社会主义市场经济改革方向,搞好顶层设计,坚持整体渐进和局部突破相结合,并继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.

新华社周四晚间报导称,习近平在充分肯定中国经济社会发展基本面是健康的前提下表示,决不能低估当前和今后一个时期所面临的风险和挑战,主要是世界经济低速增长态势仍将延续,总需求不足和产能相对过剩的矛盾有所上升,企业生产经营成本上升和创新能力不足的问题并存,经济发展和资源环境的矛盾有所加剧.

他并强调要坚持"两点论",一分为二看问题,既要看到国际国内形势中有利的一面,也看到不利的一面,从坏处着想,做最充分的准备,争取较好的结果.

习近平提出,中国要进一步深化改革开放,强化创新驱动,保持经济增长,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,增强经济增长的内生活力和动力,增长必须是实实在在和没有水分的增长,是有效益、有质量、可持续的增长.

此外,中国要加大对农业的支持力度;推动结构调整取得明显进展,在稳定外需的同时努力扩大内需,加大产业结构调整升级力度,稳步推进城镇化健康发展;并要保障和改善民生.(完)