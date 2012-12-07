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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 08:51 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初走软,公债期货持平

路透首尔12月7日电---韩国韩元兑美元KRW=周五盘初下滑,因国内进口商对美元的需求稳定,且无重大消息为市场提供指引. 韩元兑美元KRW=KFTC报1,083.5韩元,上日国内收盘报1,083.0.

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