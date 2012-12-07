中国已公布经济指标--2012/12/7

2943 6.2919 6.3115 6.3009 6.3482 15.银行利率 一年期人民币存款利率 一年期人民币贷款利率 3.00% 6.00% 16.城镇登记失业率 2012年9月底 6月底 3月底 2011年底 9月底 6月底 3月底/ 2010年底 9月底 6月底 3月底/ 2009年底 9月底 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.2% 4.2% 4.3% 4.3% 注:1.中国的GDP增长率已根据通货膨胀率进行调整,而固定资产投资增长率及社会消费品零售总额增长率为名义增长率. 2.中国自2002年起实施贸易信贷企业抽样调查制度统计贸易信贷数据.此前,中国公布的贸易信贷负债数据是根据中国进口 总额的一定比例估算的.在统计方法改变后,贸易信贷负债数据采用抽样调查方法统计和公布. 3.中国自2010年9月起,季度GDP核算程序将分为初步核算(季度国民经济运行情况新闻发布会上公布)、初步核实 (年度GDP初步核实数发布后30天内公布)和最终核实(年度GDP最终核实数发布后30天内发布)三个步骤. 4.国家统计局从2011年1月开始将"工业品出厂价格指数"改称为"工业生产者出厂价格指数". 5.自2011年起,国家统计局将月度投资统计的范围从城镇扩大到农村企事业组织,并将这一统计范围定义为 "固定资产投资(不含农户)". 6.国家统计局从2011年1月起提高工业、固定资产投资统计起点标准,其中纳入规模以上工业统计范围的工业 企业起点标准从年主营业务收入500万元提高到2,000万元;固定资产投资项目统计的起点标准,从计划总投资额50 万元提高到500万元.(完) --整理 李文科 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN] 欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN] 中国..........[ECI-DIARY-CDS] 已公布经济指标一览 美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN] 欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN] 中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN] 澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]