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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 09:06 BJT

中国已公布经济指标--2012/12/7

2943  6.2919  6.3115    6.3009     6.3482

     15.银行利率
     一年期人民币存款利率       一年期人民币贷款利率
            3.00%                     6.00%

     16.城镇登记失业率
     2012年9月底  6月底   3月底  2011年底   9月底   6月底   3月底/  2010年底  9月底   6月底  3月底/  2009年底  9月底    
           4.1%   4.1%    4.1%      4.1%    4.1%    4.1%    4.1%      4.1%    4.1%    4.2%    4.2%     4.3%     4.3%
      
  注:1.中国的GDP增长率已根据通货膨胀率进行调整,而固定资产投资增长率及社会消费品零售总额增长率为名义增长率.
     2.中国自2002年起实施贸易信贷企业抽样调查制度统计贸易信贷数据.此前,中国公布的贸易信贷负债数据是根据中国进口
总额的一定比例估算的.在统计方法改变后,贸易信贷负债数据采用抽样调查方法统计和公布.
     3.中国自2010年9月起,季度GDP核算程序将分为初步核算(季度国民经济运行情况新闻发布会上公布)、初步核实
(年度GDP初步核实数发布后30天内公布)和最终核实(年度GDP最终核实数发布后30天内发布)三个步骤.
     4.国家统计局从2011年1月开始将"工业品出厂价格指数"改称为"工业生产者出厂价格指数".
     5.自2011年起,国家统计局将月度投资统计的范围从城镇扩大到农村企事业组织,并将这一统计范围定义为
"固定资产投资(不含农户)".
     6.国家统计局从2011年1月起提高工业、固定资产投资统计起点标准,其中纳入规模以上工业统计范围的工业
企业起点标准从年主营业务收入500万元提高到2,000万元;固定资产投资项目统计的起点标准,从计划总投资额50
万元提高到500万元.(完)

  --整理 李文科

    
    经济指标预测或公布日程
        美国与加拿大.......[US/ECICN]    日本.........[JP/ECICN]
        欧洲...............[EU/ECICN]    台湾.........[TW/ECICN]
        中国..........[ECI-DIARY-CDS]

    已公布经济指标一览
        美国...............[ECI/USCN]    日本.........[ECI/JPCN]
        欧洲...............[ECI/EUCN]    韩国.........[ECI/KRCN]
        中国.................[ECI/CN]    香港.........[ECI/HKCN]
        澳洲..............[AU/STATCN]    台湾.........[ECI/TWCN]

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