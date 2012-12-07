《中国报摘》--其他报纸重要消息12月7日

**上海证券报**

--中国商务部外国投资管理司副司长黄峰表示,为进一步引导与规范外资融资租赁公司的发展,商务部将在明年上半年与中国外商投资协会进行合作,着手深入调查,接着要对那些有着违规经营行为的公司进行整顿.

--财政部、国家税务总局近日下发通知,对交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点应税服务范围等若干税收政策进行明确.

--工信部和财政部联合下发通知,要求各省区市报送2013年工业行业淘汰落后产能目标计划,其中炼铁、炼钢、焦炭等仍是重点行业.

--备受关注的页岩气二轮招标结果公示,中央和地方国企占绝对优势,19家中标企业中民企仅占两席.

--上海证券发布2013年策略报告称,明年的A股市场趋势预判为前高后低,建议投资者选择相对谨慎的策略安排.

--据业内人士透露,券商版质押回购相关业务规则已经成熟,此项业务可为上市公司股东提供新的融资解决方案,缓解大小非解禁压力,同时券商也能提升其资本金收益率;其设计方案已于近期完成并上报至证监会,有望在今年年底至明年上半年正式推出.

--农银汇理基金公司已推出业内第一批基于期权技术的股指挂钩专户产品,此类产品具有本金低风险的特点,其期望收益率与沪深300指数挂钩,在特定条件下可实现较高的收益率水平.

**21世纪经济报 道**

--知情人士透露,"关于企业年金投资管理人发行养老金产品"及"扩大企业年金基金投资范围"的征求意见稿已经过数轮意见征集,目前决策层面正在进行研讨;酝酿中的企业年金投资范围,拟增加商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划三类.

**第一财经日报**

--记者从有关渠道获悉,银监会拟对"融资性担保公司管理暂行办法"进行修订,融资性担保公司对外投资比例有望从20%放宽至40%.

**证券时报**

--商务部发布"典当行业监管规定",规定明确加强对股票等财产权利典当业务的监督管理,禁止和预防典当行违规融资参与上市股票炒作,禁止以证券交易帐户资产为质押的股票典当业务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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