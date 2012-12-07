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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 09:02 BJT

〔芝加哥期市〕大豆下滑,但本周有望录得三个月来最大单周涨幅

路透悉尼12月7日电---美国大豆周五下滑,为五日来首次,因交易商锁定本周大涨后的获利.中国需求以及南美供应忧虑,为大豆涨势提供支撑.

虽然有所下滑,但本周大豆有望录得逾三个月来最大单周涨幅.

芝加哥期货交易所(CBOT)1月合约SF3跌0.17%,报每蒲式耳14.88-3/4美元,周四上涨0.8%.大豆本周有望收高约3.5%,为8月26日当周涨5.3%以来的最大单周涨幅.

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