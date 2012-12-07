〔芝加哥期市〕大豆下滑,但本周有望录得三个月来最大单周涨幅

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透悉尼12月7日电---美国大豆周五下滑,为五日来首次,因交易商锁定本周大涨后的获利.中国需求以及南美供应忧虑,为大豆涨势提供支撑.
虽然有所下滑,但本周大豆有望录得逾三个月来最大单周涨幅.
芝加哥期货交易所(CBOT)1月合约SF3跌0.17%,报每蒲式耳14.88-3/4美元,周四上涨0.8%.大豆本周有望收高约3.5%,为8月26日当周涨5.3%以来的最大单周涨幅.
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。