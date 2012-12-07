《中国重要政经日程》--12月7日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
=============================今日重要政经日程==========================
12/7(五)
*--2012铁矿石发展高端论坛会议,至周六.
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
--《中国企业家》杂志社主办的2012中国企业领袖年会在北京举行,至9日
=============================近日重要政经日程==========================
12/9(日)
--第十五届成长中国高峰年会北京举行.
12/13(四)
--中国国家粮油市场展望会在北京召开,至15日.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
2013/5/9(四)
--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 李文科
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。