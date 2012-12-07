〔离岸人民币〕安第斯开发公司CAF点心债发行获积极认购--IFR

路透12月7日电---据汤森路透旗下IFR报导,拉丁美洲地区性开发组织安第斯开发公司Corporacion Andina De Fomento成为本周第三家进入离岸人民币市场的拉美发债人，按面值发行6亿元人民币（9,634万美元）三年期点心债，收益率为3.55%。此案是该行首次进入点心债市场，也是来自拉美地区为数不多的公开债券发行案之一。

潜在需求强劲、互换市场深化，加上兑换成美元后的成本诱人，使得该点心债发行引燃了一波小热潮。

“衍生品市场流动性好转，互换基础利率也以对我们有利的方式改善，”一名银行界人士称。

“过去大部分发债方需要的是人民币，但现在人民币已经变成最为划算的融资货币，跑赢美元收益率曲线。”

CAF料能够将资金以伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）上浮100个基点的价格兑换成美元。此次发债的需求达12亿元人民币，账户数量约有36家，使发债方得以将价格从参考价3.65%下调，并将规模从原定5亿元人民币扩大。

本次发行的债券主要分配给香港（44%）、台湾（27%）、新加坡（17%）、欧洲（9%）和其它亚洲国家（3%）投资者。投资者类型包括基金（46%）、保险商（20%）、银行（12%）、私募银行（11%）和其它类别账户（11%）。

在一个通常定向配售小规模债券的市场中，这笔交易显得不同寻常，作为拉美发债方来说更是如此。CAF在公开市场中信誉甚好，因此为广泛的投资者接受，这对该行开创新市场来讲尤为重要。就像Santander Chile（A3／A／A+）和America Movil（A2／A-／A）一样，该行的高评级无疑也有所帮助。二者此前都进入点心债市公开发债。

本次发行的优先级无担保债属于Reg S类型，将在伦敦上市，并受纽约法律管辖。本次债券料将获得Aa3／A+／A+评级。汇丰和渣打为联席簿记管理行。

巴西银行Bradesco昨天同样重返点心债市，再定向发售一笔债券。本次发行两年期债筹得2.15亿元人民币，按面值发行，收益率3.9%。

在本周稍早前另一笔交易中，Bradesco也以同样价格发行了3亿元人民币2014年到期债券。法国巴黎银行担任这两桩案子的独家牵头行。两笔债券评级均为Baa2／BBB（穆迪／标普），均受英国法律管辖。(完)

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