潘基文敦促阿萨德不得使用化学武器

(本文由路透中文网编译并提供)

路透联合国12月6日电---联合国新闻办公室周四称，联合国秘书长潘基文致函叙利亚总统阿萨德，要求其不得使用化学武器。

联合国新闻办称，潘基文与国际禁止化学武器组织（OPCW）负责人于聚姆居（Ahmet Uzumcu）通电话时对后者表示，“若使用这类武器，将是无法容忍的罪行，会带来可怕的后果。”

新闻办表示：“秘书长告诉于聚姆居，他已再次致函阿萨德总统，敦促他在任何情况下都不要使用这类武器（化学武器），秘书长强调叙利亚有责任确保这类武器储备万无一失。”（完）