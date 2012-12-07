〔中国新债〕进出口行下周四招标发219.2亿元固息债,期限为五年期

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京12月7日电---中国进出口银行周五公告称,将于下周四(13日)招标发行219.2亿元人民币,五年期固息金融债.
刊登在金融时报的公告显示,上述债为进出口行今年第26期金融债.
具体条款如下:
第26期
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发行金额 219.2亿元
追加发行 无
期限/计息方式 五年/固息
招标时间 12月13日10:00-11:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日/起息日 2013年1月16日/2013年1月16日
发行期 2012年12月13日至2013年1月16日
上市日 2013年1月22日
基本承销额 无
----------------------------------------------------------------(完)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
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