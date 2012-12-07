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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 09:31 BJT

〔中国新债〕进出口行下周四招标发219.2亿元固息债,期限为五年期

路透北京12月7日电---中国进出口银行周五公告称,将于下周四(13日)招标发行219.2亿元人民币,五年期固息金融债.

刊登在金融时报的公告显示,上述债为进出口行今年第26期金融债.

具体条款如下:

第26期

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发行金额 219.2亿元

追加发行 无

期限/计息方式 五年/固息

招标时间 12月13日10:00-11:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 2013年1月16日/2013年1月16日

发行期 2012年12月13日至2013年1月16日

上市日 2013年1月22日

基本承销额 无

----------------------------------------------------------------(完)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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