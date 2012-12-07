《中国债券市场每日交易备忘》--12月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国石油集团200亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行和农业银行主承 南方电网50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建设银行和中国银行主承 国电集团125亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行和农业银行主承 中信大锰矿业2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中行主承 华能国际( 600011.SS )( 0902.HK )50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中行主承 星星集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 成都公交集团2.5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),上海银行主承 乌鲁木齐城投15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 云南煤化工集团18亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 安徽江淮汽车集团7亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 双环科技( 000707.SZ )3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),农行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 华能集团40亿元一年期短融041254062,票面利率4.58% 浙江恒逸集团10亿元一年期短融041253065,票面利率5.20% 南京第一农药集团5.5亿元一年期短融041252057,票面利率5.70% 山东鲁信投资控股集团5亿元一年期短融041260088,票面利率4.95% 济宁供水集团3亿元一年期短融041260087,票面利率5.27% 延长石油集团30亿元一年期短融041260089,票面利率4.58% 山西煤炭进出口集团10亿元五年期中票1282521,票面利率5.56% 山东鲁信投资控股集团5亿元三年期中票1282520,票面利率5.15% 常州交通产业集团5亿元五年期中票1282523,票面利率6.30% 成都文化旅游发展集团2亿元三年期中票1282522,票面利率5.56% 金光纸业(中国)投资公司30亿元五年期中票1282524,票面利率5.86% 南京城投投资控股公司23亿元六年期固息债1280409,票面利率5.68% 瑞安国有资产投资7亿元七年期固息债1280410,票面利率6.93% 喀什城建投资集团8亿元七年期固息债1280416,票面利率7.18% 金华国有资产经营10亿元七年期固息债1280419,票面利率6.65% 浙江湖州环太湖集团12亿元七年期固息债1280421,票面利率6.70% 上海城建(集团)10亿元七年期固息债1280423,票面利率5.25% 联想控股23亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280425,票面利率5.70% 郑州城建集团16亿元七年期固息债1280436,票面利率6.37% ============================================================================== 三、缴款: 长兴城市建设公司10亿元七年期固息债1280426,票面利率6.80% 姜堰国有资产投资7亿元七年期固息债1280427,票面利率6.85% 浙江远洲控股5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280438,票面利率6.90% 榆林城市投资集团15亿元六年期固息债1280439,票面利率6.81% 宿迁水务建设投资8亿元七年期固息债1280440,票面利率6.55% 大庆高新国有资产12亿元七年期固息债1280445,票面利率6.88% 中国南车( 601766.SS )20亿元人民币九个月期超短期融资券 内蒙古大唐国际托克托发电公司10亿元一年期短融 中科英华( 600110.SS )2亿元三年期中票 山东宏桥新材料15亿元三年期中票 常州城建集团8亿元五年期中票 国泰君安证券20亿元三个月期短融071202004,票面利率4.45% =============================================================================== 四、还本付息: 北京能源投资公司25亿元三年期中票0982160到期兑付,票面利率4.18% 中国人民银行500亿元一年期央行票据1101094到期兑付,参考收益率3.4875% 国家开发银行[CHDB.UL]200亿元七年期固息债060237付息,票面利率3.26% 国开行100亿元五年期固息债100234付息,票面利率3.70% 国开行160亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债100235付息,基本利差0.45% 国开行160亿元五年期浮息(三个月Shibor基准)金融债100236付息,基本利差0.05% 重庆城市交通开发集团28亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080153付息,票面利率6.10% 安顺国有资产管理公司5亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债1080154付息,票面利率7.10% 安顺国有资产管理公司5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080155付息,票面利率7.40% 本溪城市建设发展公司15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080156付息,票面利率7.18% 金隅股份( 2009.HK )( 601992.SS )8亿元五年期中票1082216付息,票面利率5.85% 潍柴控股集团21亿元五年期中票1182365付息,票面利率5.04% 潞安新疆煤化工集团7亿元五年期中票1182366付息,票面利率6.70% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: ---中共中央总书记习近平近日召开党外人士座谈会上称,要坚持社会主义市场经济改革方 向,搞好顶层设计,坚持整体渐进和局部突破相结合,并继续实施积极的财政政策和稳健的货 币政策.[ID:nSB2132479] ---三位消息人士周四表示,中国银监会已经为银行理财业务正名,明确银行自主开发管理 的"保本"和"非保本"理财产品都不属于影子银行范畴.[ID:nSB2131685] 国家统计局12/9公布11月工业品价格指数(PPI) (10月为-2.8%) 11月居民消费价格指数(CPI) (10月为1.7%) 1-11月固定资产投资 (1-10月为20.7%) 11月社会消费品零售总额 (10月为14.5%) 11月工业增加值 (10月为9.6%) 11月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关12/10公布11月进出口贸易数据 (10月顺差319.9亿美元) 国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽; 审校 边竞/李宏薇