版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 09:32 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国石油集团200亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行和农业银行主承
  南方电网50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建设银行和中国银行主承
  国电集团125亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行和农业银行主承
  中信大锰矿业2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中行主承
  华能国际(600011.SS)(0902.HK)50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中行主承 
  星星集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
  成都公交集团2.5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),上海银行主承
  乌鲁木齐城投15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承
  云南煤化工集团18亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承
  安徽江淮汽车集团7亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
  双环科技(000707.SZ)3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),农行主承                               
  ==============================================================================
  二、新债上市:   

  华能集团40亿元一年期短融041254062,票面利率4.58%
  浙江恒逸集团10亿元一年期短融041253065,票面利率5.20%
  南京第一农药集团5.5亿元一年期短融041252057,票面利率5.70%
  山东鲁信投资控股集团5亿元一年期短融041260088,票面利率4.95%
  济宁供水集团3亿元一年期短融041260087,票面利率5.27%
  延长石油集团30亿元一年期短融041260089,票面利率4.58%
  山西煤炭进出口集团10亿元五年期中票1282521,票面利率5.56%
  山东鲁信投资控股集团5亿元三年期中票1282520,票面利率5.15%
  常州交通产业集团5亿元五年期中票1282523,票面利率6.30%                        
  成都文化旅游发展集团2亿元三年期中票1282522,票面利率5.56%
  金光纸业(中国)投资公司30亿元五年期中票1282524,票面利率5.86%
  南京城投投资控股公司23亿元六年期固息债1280409,票面利率5.68%
  瑞安国有资产投资7亿元七年期固息债1280410,票面利率6.93%
  喀什城建投资集团8亿元七年期固息债1280416,票面利率7.18%
  金华国有资产经营10亿元七年期固息债1280419,票面利率6.65%
  浙江湖州环太湖集团12亿元七年期固息债1280421,票面利率6.70%
  上海城建(集团)10亿元七年期固息债1280423,票面利率5.25%
  联想控股23亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280425,票面利率5.70%
  郑州城建集团16亿元七年期固息债1280436,票面利率6.37% 
  ==============================================================================
  三、缴款: 

  长兴城市建设公司10亿元七年期固息债1280426,票面利率6.80%
  姜堰国有资产投资7亿元七年期固息债1280427,票面利率6.85%
  浙江远洲控股5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280438,票面利率6.90%   
  榆林城市投资集团15亿元六年期固息债1280439,票面利率6.81%
  宿迁水务建设投资8亿元七年期固息债1280440,票面利率6.55%
  大庆高新国有资产12亿元七年期固息债1280445,票面利率6.88%    
  中国南车(601766.SS)20亿元人民币九个月期超短期融资券
  内蒙古大唐国际托克托发电公司10亿元一年期短融
  中科英华(600110.SS)2亿元三年期中票
  山东宏桥新材料15亿元三年期中票
  常州城建集团8亿元五年期中票  
  国泰君安证券20亿元三个月期短融071202004,票面利率4.45%   
  ===============================================================================
  四、还本付息:

  北京能源投资公司25亿元三年期中票0982160到期兑付,票面利率4.18%
  中国人民银行500亿元一年期央行票据1101094到期兑付,参考收益率3.4875%
  国家开发银行[CHDB.UL]200亿元七年期固息债060237付息,票面利率3.26%
  国开行100亿元五年期固息债100234付息,票面利率3.70%
  国开行160亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债100235付息,基本利差0.45%
  国开行160亿元五年期浮息(三个月Shibor基准)金融债100236付息,基本利差0.05%
  重庆城市交通开发集团28亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080153付息,票面利率6.10%
  安顺国有资产管理公司5亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债1080154付息,票面利率7.10%
  安顺国有资产管理公司5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080155付息,票面利率7.40%
  本溪城市建设发展公司15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080156付息,票面利率7.18%
  金隅股份(2009.HK)(601992.SS)8亿元五年期中票1082216付息,票面利率5.85%
  潍柴控股集团21亿元五年期中票1182365付息,票面利率5.04%
  潞安新疆煤化工集团7亿元五年期中票1182366付息,票面利率6.70%
  ==============================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  ---中共中央总书记习近平近日召开党外人士座谈会上称,要坚持社会主义市场经济改革方
向,搞好顶层设计,坚持整体渐进和局部突破相结合,并继续实施积极的财政政策和稳健的货
币政策.[ID:nSB2132479]
  ---三位消息人士周四表示,中国银监会已经为银行理财业务正名,明确银行自主开发管理
的"保本"和"非保本"理财产品都不属于影子银行范畴.[ID:nSB2131685]

  国家统计局12/9公布11月工业品价格指数(PPI)               (10月为-2.8%)
                    11月居民消费价格指数(CPI)             (10月为1.7%)
                    1-11月固定资产投资                    (1-10月为20.7%)
                    11月社会消费品零售总额                (10月为14.5%)
                    11月工业增加值                        (10月为9.6%)
                    11月房地产投资和销售情况月度报告
  中国海关12/10公布11月进出口贸易数据                     (10月顺差319.9亿美元)
  国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告
            12/27公布1-11月规模以上工业企业利润           (1-10月为0.5%)
  ==============================================================================

  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 康熙泽; 审校 边竞/李宏薇

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐